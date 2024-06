Juíza vai refazer decisão instrutória sobre Sócrates e Carlos Santos Silva

A decisão instrutória do processo Operação Marquês relativa ao ex-primeiro-ministro José Sócrates e ao empresário Carlos Santos Silva será reformulada pela juíza Sofia Pires, que ocupou o antigo posto do juiz Ivo Rosa no Tribunal Central de Instrução Criminal.

Em causa está apenas a pronúncia para julgamento, determinada em abril de 2021, do antigo governante e do seu amigo e empresário por três crimes de branqueamento e três de falsificação de documentos, que tinha sido anulada em março deste ano pelo Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) por ter existido, segundo os desembargadores, "uma alteração substancial dos factos".

A informação foi confirmada à Lusa por fonte judicial, após ter sido avançada hoje pela SIC, que citou um despacho da magistrada de 21 de junho no qual esta assume que irá proferir uma nova decisão, depois de inicialmente se ter recusado por considerar que a mesma cabia a Ivo Rosa.