Homem morre esfaqueado após discussão em Faro

Um homem morreu esta quarta-feira, alegadamente devido a ferimentos de arma branca, na sequência de uma discussão em Faro, revelou a PSP, acrescentando que o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).

O Comando da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Faro referiu, em comunicado, que foi acionado pelas 18h30 para uma "ocorrência de uma contenda entre cidadãos", na cidade de Faro.

"Os meios policiais, ao chegarem ao local, depararam-se com uma vítima, do sexo masculino, com ferimentos provocados, aparentemente, por arma branca, a qual foi assistida no local por equipas de emergência", pode ler-se.

"Porém, estes esforços revelaram-se infrutíferos, vindo o óbito a ser declarado ainda no local", acrescentou.

A PSP de Faro destacou ainda que devido ao "resultado do crime" ter sido "a morte da vitima, foi acionada a Polícia Judiciária, para a subsequente investigação criminal".