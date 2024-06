Funcionário de estabelecimento noturno de Portimão detido por agressão

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um funcionário de um estabelecimento de diversão noturna de Portimão, no distrito de Faro, suspeito de ter agredido um homem, provocando-lhe ferimentos graves, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a PJ informou que o alegado agressor, de 35 anos, está indiciado pelo crime de ofensa à integridade física qualificada.

O caso terá ocorrido no dia 17 de junho, quando o suspeito, trabalhador no estabelecimento, agrediu um homem, de 32 anos, "com recurso a força física, tendo a vítima caído e ficado inconsciente", lê-se na nota.

De acordo com a PJ, a vítima foi transportada para o Hospital de Portimão, onde se encontra internada com "traumatismo craniano, em estado de inconsciência e com prognóstico reservado".

O detido vai ser apresentado em tribunal para primeiro interrogatório judicial e para aplicação de eventuais medidas de coação, conclui a nota.