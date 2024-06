"Dificuldades de pessoal" podem comprometer atendimento presencial sem marcação nos serviços públicos

“Uma das questões que vamos colocar é se vai haver mais admissão de trabalhadores para os Registos e Notários, para a AIMA [Agência para a Integração, Migrações e Asilo], para os tribunais. No fundo, nos serviços onde se vai acumulando maior número de respostas às necessidades dos cidadãos”, sublinha.

José Abraão dá o exemplo dos Registos e Notários, onde “eram precisos mais 500 ou 600 trabalhadores”.

O número de cargos de dirigentes públicos vai reduzir-se em 25%, para 236, na sequência da reforma do Estado aprovada esta terça-feira pelo Conselho de Ministros.

“Pelo menos vamos ter menos 25% do número dos atuais dirigentes. A Fesap sempre considerou que é preciso reformar, reorganizar, gerir melhor a Administração Pública, mas também em negociação com os sindicatos. Temos uma reunião no dia 28 com o Ministério das Finanças e aí vamos procurar obter mais e melhor informação”, refere o secretário-geral da Fesap, em declarações à Renascença.