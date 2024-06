Bombeiros alertam que problemas nas urgências atrasam transporte de doentes

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) está preocupada com as dificuldades das corporações devido aos constrangimentos nas urgências hospitalares, que obrigam as ambulâncias a demorarem, por vezes, o dobro do tempo no transporte de doentes.



Ouvido pela Renascença, o presidente da Liga dos Bombeiros explica que as urgências hospitalares estão a fechar "com uma irregularidade muito grande".

De acordo com António Nunes, os bombeiros não sabem em concreto quais as urgências a funcionar.

“Por um lado, deixámos de ter a certeza qual é o hospital da zona normal de atuação face à área geográfica, para passar a ser um hospital de referência que pode estar a muitos mais quilómetros de distância. Começa a haver depois algum tempo de espera sobre a ambulância e cria-nos a obrigação de recorrer a mais tripulações e essa situação não é de todo viável em alguns corpos de bombeiros”, sublinha.