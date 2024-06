Utentes já podem consultar urgências disponíveis no portal do SNS

Os utentes podem consultar, a partir desta terça-feira, os serviços de urgência disponíveis nos próximos sete dias através de uma página interativa no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), anunciou a Direção Executiva do SNS.

Em comunicado, a direção executiva adiantou que esta ferramenta integra, de forma automática, os horários das urgências que constam do Sistema Integrado de Informação de Prestadores para os próximos sete dias.

"Isto significa que a informação disponibilizada é obtida a partir da plataforma onde os hospitais carregam e atualizam de forma permanente as suas escalas de pessoal para as urgências, que é a mesma que serve para a referenciação dos utentes através da Linha SNS 24 (808 24 24 24)", explicou a direção executiva.

De acordo com o comunicado, os utentes podem fazer a pesquisa por tipologia de urgência, por região, por unidade local de saúde e por unidade de saúde e "saberem, de forma rápida e intuitiva, quais são os hospitais mais próximos e que estão acessíveis".

A direção executiva adiantou que estes dados serão atualizados de hora a hora, fornecendo aos utentes a resposta de cada hospital e do SNS ao nível dos seus serviços de urgência.

A Direção Executiva do SNS salientou ainda que o plano para o verão "está a ser cumprido" ao nível das urgências de obstetrícia/ginecologia, que, na região de Lisboa e Vale do Tejo, a que tem apresentado mais dificuldades de escalas nas últimas semanas, estão a funcionar em rede, de forma a "garantir-se sempre a resposta assistencial".

Este plano para as urgências de obstetrícia/ginecologia foi acordado entre o Ministério da Saúde, os diretores clínicos e os presidentes dos conselhos de administração dos hospitais envolvidos, refere.

Nas últimas duas semanas, o Ministério da Saúde publicou o mapa de serviços de urgência abertos, com constrangimentos e fechados para os dias seguintes, com os maiores constrangimentos de escalas de profissionais de saúde a verificarem-se em Lisboa e Vale do Tejo nas áreas da obstetrícia e pediatria.