Um morto e dois feridos, um em estado grave, em despiste na A2 em Alcácer do Sal

Um homem, de 74 anos, morreu e duas mulheres ficaram feridas, uma em estado grave, no despiste de um automóvel ocorrido hoje na Autoestrada do Sul (A2), no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), revelaram os bombeiros.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, o alerta para o despiste do veículo ligeiro de passageiros foi dado às 12:32, causando a vítima mortal e os dois feridos.

O acidente ocorreu "ao quilómetro 73,8 da A2, no sentido Sul-Norte, entre Alcácer do Sal e Marateca", precisou a mesma fonte.

Também contactada pela Lusa, fonte dos Bombeiros de Alcácer do Sal indicou que a vítima mortal é um homem, de 74 anos, enquanto uma mulher, com cerca de 80 anos, sofreu ferimentos considerados graves e foi transportada para o Hospital São Bernardo, em Setúbal.

A mesma fonte dos bombeiros precisou que uma outra mulher, igualmente com cerca de 80 anos, sofreu ferimentos ligeiros: "Foi assistida no local e não necessitou de transporte".

Já o corpo da vítima mortal foi levado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), sediado em Évora, foi acionado para o local, mas acabou por ser desmobilizado, de acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral.

A circulação naquele troço da A2 esteve cortada para a aterragem do helicóptero e foi normalizada pouco depois da sua descolagem.

Para o local, foram 31 operacionais, apoiados por 16 veículos e o meio aéreo, incluindo meios dos bombeiros, GNR, INEM e da empresa concessionária da autoestrada, a Brisa.