Três concelhos do Algarve em perigo máximo de incêndio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em perigo máximo de incêndio rural os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro.

Em perigo muito elevado de incêndio rural estão os concelhos de Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Silves, Castro Marim e Vila Real de Santo António, no distrito de Faro; Gavião, no distrito de Portalegre; Tomar, no distrito de Santarém; Belmonte, no distrito de Castelo Branco; Tabuaço, no distrito de Viseu; e Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo e Mirandela, no distrito de Bragança.

Para esta terça-feira, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo na região Sul e no interior Norte e Centro a partir da manhã e descida da temperatura, em especial da máxima, sendo acentuada em alguns locais.

As previsões apontam ainda para períodos de chuva fraca ou chuvisco em alguns locais do litoral a norte do Cabo Raso, em especial até ao fim da manhã.

O vento deverá soprar fraco a moderado do quadrante oeste, soprando por vezes forte na faixa costeira a sul do Cabo Raso.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 32ºC, em Bragança, e os 19ºC, em Viana do Castelo, e as mínimas entre os 20ºC, em Faro, e os 14ºC, em Viseu.