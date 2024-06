Plano para a Igualdade na Defesa Nacional distinguido pelas Nações Unidas

O Plano Setorial da Defesa Nacional para a Igualdade foi reconhecido com uma menção honrosa pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um "exemplo em matéria de serviço público", divulgou hoje o Governo.

Em comunicado, o Ministério da Defesa Nacional anunciou que este plano, lançado em 2019 e que tem como objetivo promover a igualdade e a não discriminação nesta área de soberania, foi distinguido com uma menção honrosa "da edição de 2024 dos "United Nations Public Service Awards (UNPSA)", na categoria Gender Responsive Public Servisses".

Estes prémios, de acordo com a nota, foram lançados em 2003 e têm como objetivo "reconhecer a excelência no serviço público a nível mundial" e "promover e recompensar a inovação e a excelência dos serviços públicos na resposta às necessidades sociais, económicas e ambientais da sociedade".

"A cerimónia de entrega dos prémios decorrerá amanhã, dia 26 de junho, na Coreia do Sul, onde estará presente uma delegação do Ministério da Defesa Nacional, liderada pelo Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, Dr. Vasco Hilário", lê-se no comunicado.

O primeiro plano Setorial para a Igualdade da Defesa 2019-2021 foi anunciado em 2019, pelo antigo ministro da Defesa João Gomes Cravinho e entre as medidas destacaram-se na altura a criação da figura do assessor de género junto dos chefes dos ramos militares, a elaboração de um código de boa conduta para a prevenção do assédio ou a utilização de linguagem não discriminatória nos documentos e discursos oficiais.

O plano foi renovado em 2022, pela então ministra da Defesa Helena Carreiras, com um prazo de aplicação até 2025.