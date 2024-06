Medialivre conclui compra da Rádio SBSR

A Medialivre anunciou hoje a conclusão da compra da Rádio SBSR, que emite em 90.4 na Grande Lisboa, e da Rádio Festival, que emite no Grande Porto em 94.8, operação que se enquadra na estratégia de crescimento do grupo.

Em março, a Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) autorizou a Medialivre, dona do Correio da Manhã, CMTV, Negócios, canal Now, entre outros, a comprar as rádios SBSR e Festival do Norte à promotora Música no Coração.

Em comunicado hoje divulgado, a Medialivre refere que a compra da Rádio SBSR "enquadra-se na estratégia de crescimento do grupo Medialivre, que passa a estar presente em todos os setores da comunicação social, integrando imprensa, televisão, digital e rádio no seu portefólio".

Estas aquisições "permitem ao grupo Medialivre ter um posicionamento 360º, oferecendo aos seus leitores, espetadores e ouvintes opções de qualidade, independência e de inovação. Também permite ao grupo disponibilizar aos seus anunciantes as melhores soluções para as suas estratégias de comunicação".

"Há pouco mais de meio ano, quando criámos a Medialivre, anunciámos uma forte aposta na dinamização do setor em Portugal", afirma o presidente executivo (CEO) do grupo, Luís Santana, citado em comunicado. .

"O Now completou já uma semana de emissões, contribuindo para o aumento da oferta de televisão em Portugal e para a criação de emprego neste setor. Estas aquisições, na área da rádio, permitem ao grupo estruturar uma nova oferta, num meio que soube manter-se relevante e que é fundamental no panorama dos media nacionais", remata.