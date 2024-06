Imigração. AIMA espera resolver processos pendentes até junho de 2025

O presidente da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) afirmou esta terça-feira que existem atualmente 410 mil processos pendentes de imigrantes em Portugal. Luís Goes Pinheiro promete acabar com as pendências no prazo de um ano.

Falando na Comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o presidente da AIMA traça junho do próximo ano como meta para resolver os mais de 400 mil processos de regularização de imigrantes.

Luís Goes Pinheiro disse no Parlamento que estão a ser tomadas medidas para acelerar a resolução dos processos pendentes.

“Todas estas medidas visam reduzir e eliminar a pendência e capacitar a AIMA até junho de 2025 para responder aos pedidos dos nossos utentes”, sublinha.

O presidente da Agência para a Integração, Migrações e Asilo assume ainda a falta de recursos humanos e disse que o concurso atualmente aberto não será suficiente para resolver o problema.

Luís Goes Pinheiro afirmou que existem atualmente 342 mil pendências no capítulo de "manifestações de interesse e processos administrativos de autorização de residências", a que se somam "70 mil processos que estão em tramitação".