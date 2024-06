Bombeiros deixam de estar à porta do centro comercial Stop no Porto a 1 de julho

O Regimento Sapadores Bombeiros do Porto deixará a 01 de julho de estar à porta do centro comercial Stop, depois de uma inspeção ter concluído que estão reunidas as condições de segurança, revelou hoje o presidente da câmara.

"Neste momento, estão reunidas todas as condições para não precisarmos de ter lá sequer os Sapadores Bombeiros, que a partir do dia 01 deixarão de lá estar", avançou o presidente da câmara, Rui Moreira.

O autarca, que falava à margem da reunião do executivo, esclareceu que na semana passada o Regimento de Sapadores de Bombeiros fez uma inspeção ao centro comercial e concluiu que foram implementadas as medidas excecionais.

O Stop, onde maioritariamente funcionam salas de ensaio e estúdios, viu a maioria das frações serem seladas em 18 de julho de 2023, deixando quase 500 artistas e lojistas sem terem para onde ir.

O centro comercial reabriu a 04 de agosto, com um corpo do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto em permanência à porta.