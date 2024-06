Alegado homicida de homem em Grândola detido e em prisão preventiva

O suspeito do homicídio de um homem de 35 anos, há um ano, em Grândola, no distrito de Setúbal, foi detido e vai ficar a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, foi anunciado esta terça-feira.

Num comunicado publicado na página de Internet da Procuradoria da Comarca de Setúbal, o Ministério Público (MP) indicou que o suspeito foi detido, na passada semana, pela Polícia Judiciária (PJ), na sequência de mandados emitidos por este órgão.

"Encontra-se indiciado que o arguido e mais dois suspeitos dirigiram-se a uma casa, em Grândola, onde pensavam morar um indivíduo cuja identificação não foi ainda apurada", adiantou.

No local, segundo o MP, "depois de arrombarem a porta, o detido, munido de uma arma, efetuou três disparos na direção da vítima que ali residia juntamente com a sua mulher".

"Os ferimentos sofridos acabaram por determinar a morte do ofendido", acrescentou.

O agora detido está indiciado da prática dos crimes de homicídio qualificado e detenção de arma proibida, visto que "não é titular de licença de uso e porte de arma".

Após ser presente a primeiro interrogatório judicial, o alegado autor dos disparos ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

O inquérito prossegue no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Setúbal com a coadjuvação da PJ de Setúbal.

O homem de 35 anos morreu na madrugada de 25 de junho de 2023, em Grândola, vítima de homicídio com arma de fogo, revelou então à Lusa uma fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR.