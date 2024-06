TST. Trabalhadores em greve esta terça-feira

Os trabalhadores da Transportes Sul do Tejo (TST) vão estar em greve esta terça-feira, dia 25 de junho, a segunda paralisação este mês.

A decisão de fazer greve tinha já sido anunciada em maio, depois do plenário convocado no final do respetivo mês pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP), afecto à Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), e pelo Sindicato Nacional dos Motoristas (SNMOT) para dar a conhecer aos trabalhadores a proposta que tinha sido apresentada pela TST.



À data, Sara Gligó, dirigente da Fectrans, explicou, em declarações à agência Lusa, que os trabalhadores entendiam que os valores propostos pela empresa ainda não chegavam aos 80 euros de aumento e aos 9,60 euros de subsídio de refeição que reivindicavam, pelo que decidiram avançar com dois dias de greve.

A TST serve os concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra e, segundo a dirigente sindical, tem um total de 900 trabalhadores.