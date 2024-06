Tiroteio no Porto atinge vários carros

Um tiroteio teve lugar esta madrugada no bairro do Lagarteiro no Porto tendo sido mobilizados para o local dezenas de polícias. A notícia foi avançada pela SIC e já confirmada pela Renascença junto de fonte da PSP que adiantou que os disparos terão ocorrido perto das 5h30.

Vários carros foram atingidos, sem vítimas a registar até ao momento. Não se conhecem para já as motivações do crime.

A ocorrência vai ficar sob a alçada da Polícia Judiciária que já está a caminho do local.

