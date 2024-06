Sistema de rótulos Nutri-Score vai deixar de existir

“O Nutri-Score visa a comparabilidade entre produtos da mesma gama. A única coisa que nos diz é que se nós quisermos ir comprar um pacote de flocos de cereais, consigamos perceber de entre as variedades que temos disponíveis, qual é a que oferece melhores características nutricionais”, explica.

Na portaria publicada esta terça-feira, o Governo dá o exemplo do azeite, que tem pior classificação face a refrigerantes artificiais.

“Independentemente deste sistema de rotulagem nutricional ser uma medida eficaz e, portanto, com uma eficácia comprovada verdadeiramente, a sua adequação ao conhecimento e à literacia da nossa população parece não estar ainda devidamente enquadrada porque aquilo que percebemos é que não temos consumidores preparados para fazer uma leitura eficaz deste tipo de metodologia”, refere.

A bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Liliana Sousa reforça a importância de criar uma estratégia para a nutrição em Portugal.

Já entre os consumidores ouvidos pelas Renascença, a maioria desconhecia o distintivo enquanto outros entendem que devia manter-se nas embalagens para se poder fazer uma melhor escolha.

A medida tinha sido aprovada nos últimos dias do Governo de gestão do PS, mas o ministro da Agricultura considerou a decisão ilegal por se tratar de matéria da competência do Ministério da Agricultura que foi decidida pelo Ministério da Saúde.

O Nutri-Score nunca foi consensual entre os Estados-membros da União Europeia. E quem se opõe argumenta que o sistema que compara produtos da mesma gama induz o consumidor em erro e não ajuda a fazer escolhas saudáveis e equilibradas.