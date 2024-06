Quatro casuals dos No Name Boys condenados por violação de menor

Quatro casuals, afetos à claque do Benfica No Name Boys, foram condenados a penas de prisão entre sete e nove anos de prisão. Entre os vários crimes de que eram acusados, estava a violação de um jovem de 16 anos, também benfiquista, ato que terá ocorrido junto do Estádio da Luz, em abril de 2022, depois de um jogo do cliube de Lisboa.



Os quatro casuals — subgrupo mais violento dos No Name Boys que atua sem símbolos do clube (e que existe também noutros clubes) — foram também condenados ao pagamento de 24 mil euros à vítima, segundo a decisão do Tribunal de Lisboa, conhecida esta segunda-feira.

Segundo a CNN Portugal, outros quatro arguidos foram condenados a penas suspensas e cinco foram absolvidos.

Os 13 arguidos fazem parte de um grupo de 30 homens detidos, com idades entre os 18 e os 47 anos, numa operação da PSP que visava os adeptos do Sporting e do Benfica.