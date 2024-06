O São João já se assinalou com fogo de artifício, muitos balões, sardinhas e marteladas, mas há muito trabalho ainda a fazer por parte de quem limpa as ruas da cidade do Porto.

A festa na véspera deixa para trás muito lixo na rua que ainda é visível no dia seguinte.

A Renascença registou algumas imagens na Ribeira, um dos locais prediletos para celebrar o santo popular da Invicta, na manhã depois da festa.