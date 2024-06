Hospital de Évora com "situação crítica" de reservas de sangue

O hospital de Évora lançou um apelo à dádiva de sangue para fazer face aos baixos níveis das reservas, mas a situação considerada "crítica" ainda não está a limitar a realização de tratamentos ou cirurgias. "É uma situação crítica, mas não estamos a suspender tratamentos ou cirurgias", afirmou à agência Lusa a diretora do serviço de Imunohemoterapia do Hospital Espírito Santo de Évora (HESE), Madalina Guz.

Nas últimas semanas, a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC), à qual pertence o HESE, tem divulgado um apelo à dádiva, salientando que o Banco de Sangue do hospital "atingiu o limite crítico de reservas de sangue". Questionada pela Lusa sobre para quantos dias se estima que deem as atuais reservas de sangue e quais os grupos sanguíneos mais necessitados, a responsável escusou-se a dar pormenores acerca destas necessidades.

O hospital "precisa de todos os grupos de sangue e todos são necessários", frisou. Madalina Guz, que é assistente hospitalar de Imunohemoterapia no HESE, salientou que "o "stock" de componentes sanguíneos tem vindo a baixar [uma vez que] os doentes estão a necessitar mais deste tipo de tratamento", ou seja, que implica transfusões.

"O Banco de Sangue do nosso serviço tem tido alguns altos e baixos" em termos de reservas, "mas agora está a surgir esta necessidade" de recolha de mais sangue, sublinhou. Assinalando que a população até tem respondido aos recentes apelos à dádiva, a diretora do serviço insistiu que, "mesmo assim, há muita necessidade" de sangue na imunohemoterapia.

"Nunca sabemos quando aparecem na urgência doentes graves ou politraumatizados que podem necessitar de suporte transfusional e estamos a ver que o nosso "stock" precisava de mais alguma ajuda", referiu. Apesar de as reservas de sangue estarem mais baixas do que o normal, assinalou, o hospital de Évora está a "conseguir tratar todos os doentes".

As colheitas de sangue no HESE funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00, havendo ainda, sobretudo aos fins de semana, brigadas nos concelhos do distrito de Évora. As próximas estão previstas para sábado, na Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz, e para domingo, no quartel dos Bombeiros de Borba, ambas a funcionar entre as 9h00 e as 13h00.

Podem dar sangue pessoas saudáveis com idade entre os 18 e os 65 anos (primeira dádiva até aos 60 anos) e que tenham mais de 50 quilos de peso.