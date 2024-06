GNR resgata 16 migrantes numa embarcação ao largo de Espanha

A Guarda Nacional Republicana (GNR) resgatou 16 migrantes que seguiam numa embarcação ao largo de Almeria, Espanha, através de uma ação de patrulhamento da lancha Bojador, anunciou a GNR.

De acordo com um comunicado, a operação foi realizada no sábado pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), com os militares da GNR a detetarem a embarcação de fibra, que tentou fugir, sendo travada com o auxílio da Guardia Civil espanhola ao largo do Cabo de Gata (a sudoeste de Almeria).

Na embarcação seguiam 17 pessoas, tendo sido detido um facilitador, enquanto os restantes 16 migrantes (todos homens) foram levados para o porto de Almeria. .

A lancha de patrulhamento costeiro Bojador foi integrada pela GNR na operação "Indalo 2024", que decorre entre 12 de junho e 07 de agosto, sob a égide da Agência da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), no âmbito da coordenação operacional nas fronteiras externas da União Europeia.