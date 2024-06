"Elevado número de acessos" causa constrangimentos no Portal das Matrículas

O Portal das Matrículas está com constrangimentos devido ao "elevado número de acessos" desde sábado, quando abriram as inscrições dos 6.º ao 9.º e 11.º anos. Segundo o Ministério da Educação, estão em curso otimizações do "site".

"Estão a ser registados alguns constrangimentos devido à carga causada no sistema pelo elevado número de acessos", confirmou o Ministério da Educação, Ciência e Inovação esta segunda-feira, em resposta à agência Lusa.

No sábado, abriu o prazo para as matrículas nos 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 11.º anos, para o ano letivo 2024/2025 e há encarregados de educação que ainda não conseguiram realizar a inscrição.

Recordando que o prazo termina na sexta-feira, 28 de junho, o Ministério adiantou que os problemas verificados no "site" estão a ser tratados e que "o Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGeFE), que gere o Portal das Matrículas, está a efetuar algumas otimizações, tendo em vista resolver os constrangimentos verificados".

De acordo com o calendário de matrículas para o próximo ano letivo, depois dos 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 11.º anos, o prazo para a realização de matrículas para os 2.º, 3.º, 4.º, 5.º anos vai decorrer entre 6 e 10 de julho. De 15 a 20 de julho, poderão ser feitas as matrículas para os 10.º e 12.º anos.