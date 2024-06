Morreu presidente da administração do Metro de Lisboa, Vitor Domingues dos Santos

O presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, Vitor Domingues dos Santos, morreu vítima de doença, informou hoje a empresa que liderava desde 2017.

Nascido em 1952, Vítor Domingues do Santos presidia ao Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa desde 2017, funções que acumulava com o cargo de presidente do Conselho de Administração da Ferconsult e da Metrocom.

Foi ainda presidente do Conselho Diretivo da Associação Metropolitana de Operadores de Transporte de Lisboa (AMOLIS) e representou, entre outras entidades, os membros portugueses da União Internacional dos Transportes Públicos (UITP).

Licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e com MBA (grau de pós-graduação) em Gestão Internacional pela Universidade Católica Portuguesa e Programa de Alta Direção de Empresas (PADE) pela AESE - Escola de Negócios, Vitor Domingues dos Santos desenvolveu o seu percurso profissional na gestão de infraestruturas e transportes, construção civil e obras públicas.

"O Conselho de Administração endereça à família de Vitor Domingues dos Santos, neste momento difícil, as mais sentidas e sinceras condolências", refere o Metropolitano de Lisboa, em comunicado.