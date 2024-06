Montenegro dá os parabéns à seleção: "Nunca baixamos os braços e deixamos de acreditar"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, deu este sábado os parabéns à seleção nacional de futebol pelo apuramento para os oitavos de final do Euro 2024, considerando que esta é uma vitória de todos os portugueses que nunca baixam os braços.

"Parabéns a toda a equipa! Estamos nos oitavos de final do #Euro2024", pode ler-se numa mensagem nas redes sociais do chefe do executivo.

Para Luís Montenegro, esta é uma vitória de todos os portugueses: "que nunca baixamos os braços e deixamos de acreditar".

Portugal garantiu hoje o apuramento para os oitavos de final do Campeonato da Europa de futebol de 2024 e assegurou a vitória no Grupo F, ao bater a Turquia por 3-0, no segundo jogo na prova, em Dortmund.

Bernardo Silva, aos 21 minutos, Samet Akaydin, aos 28, na própria baliza, e Bruno Fernandes, aos 56, selaram o triunfo da seleção lusa, que na primeira jornada tinha batido a República Checa por 2-1.

Após duas jornadas, Portugal soma seis pontos e já ganhou o Grupo F, pois tem mais três pontos e vantagem no confronto direto face à Turquia, segunda, enquanto República Checa e Geórgia, que hoje empataram 1-1, partilham o terceiro posto, com um ponto.