Ministério adia reuniões com sindicatos médicos marcadas para a próxima semana

O Ministério da Saúde adiou as reuniões negociais que estavam agendadas para a próxima semana com a Federação Nacional dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos, disseram hoje à Lusa os respetivos líderes sindicais.

"Ao contrário do que estava programado e a pedido do Ministério da Saúde, a reunião negocial agendada para dia 25 [terça-feira], às 15h00, foi adiada para data a designar", adianta a Federação Nacional dos Médicos (FNAM).

Contactado pela agência Lusa, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Nuno Rodrigues, disse que a reunião com o SIM prevista para segunda-feira também foi adiada, mas disse que ficou agendada para 3 de julho.

Em declarações à agência Lusa, a presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá, adiantou que a federação recebeu a informação do Ministério da Saúde na sexta-feira à noite a dizer que, por "motivos imprevistos e ponderosos", a reunião agendada para terça-feira não se pode realizar.

Para a dirigente sindical, o adiamento da reunião sem uma nova data marcada "não é um bom sinal", adiantando que a FNAM vai exigir ao Ministério da Saúde que marque "uma reunião em breve" para arrancar com o processo negocial.

"Impõe-se que esta negociação aconteça quanto mais célere melhor, nem pode ser de outra maneira", porque "senão este verão ainda vai ser pior que os outros", uma vez que continuam a faltar médicos no Serviço Nacional de Saúde, avisou Joana Bordalo e Sá.

Além disso, referiu que os médicos estão com "uma grande expectativa nesta negociação" e, por isso, este adiamento "não vai ser visto propriamente com bons olhos".

"As pessoas estão cansadas, estão esgotadas e precisam de um sinal de que efetivamente as coisas possam resolver ou melhorar a situação" no Serviço Nacional de Saúde.

Ressalvou, contudo, que tem "algumas esperanças" nesta negociação se for incluído no protocolo negocial as grelhas salariais e as condições de trabalho, nomeadamente a reposição das 35 horas, a reposição do internato médico na carreira e a "justa progressão na carreira".

"Eram situações que nós queríamos ver obrigatoriamente incluídas no protocolo negocial, sendo que a questão das grelhas salariais obrigatoriamente teria que estar resolvido até ao fim de setembro, antes da aprovação do Orçamento do Estado", disse a dirigente.