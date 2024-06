UGT concorda que se aperte a fiscalização às baixas autodeclaradas

A UGT concorda com os patrões e defende mais fiscalização e até uma revisão da medida que permita limites às baixas autodeclaradas.

João Vieira Lopes, o presidente da Confederação do Comércio e Serviços, disse ao programa da Renascença “Dúvidas Públicas” que com a nova medida aumentaram as baixas após férias e feriados e por isso, defende uma revisão da mesma.

Em causa está uma iniciativa do Governo de António Costa, que entrou em vigor a 1 de maio de 2023.

Na prática, o que as empresas têm verificado é que a autodeclaração de doença “levou a um maior número de ausências, nos dias a seguir às férias, aos feriados, etc, o que é atípico”, segundo Vieira Lopes.