Trânsito condicionado no fim de semana junto ao Parque Tejo devido ao Rock In Rio

O trânsito vai estar condicionado no fim de semana nas artérias adjacentes ao recinto do Parque Tejo, em Lisboa, devido à realização do Rock In Rio, divulgou esta sexta-feira a organização do evento.

Em comunicado, fonte da organização do Rock In Rio refere que "para que o trânsito possa fluir da melhor forma serão efetuados condicionamentos nas imediações do Parque Tejo, coordenados no local pelas entidades policiais".

"Nos dias do evento é essencial a colaboração de todos, para que seja evitado o estacionamento irregular na zona do Parque Tejo, sob risco de multa e reboque", alerta a organização.

Segundo a mesma fonte, irão verificar-se condicionamentos na sábado e no domingo em vias como o Itinerário Complementar 2 (IC2), no acesso à rotunda da República da Colômbia, na rotunda da Avenida Dom João II com a Avenida da Peregrinação, na Praça do Venturoso, na rotunda dos Vice-Reis, nas vias junto à Gare do Oriente e no eixo central da Avenida Dom João II.

Irão também manter-se as restrições anteriormente implementadas na Via do Oriente, Passeio dos Heróis do Mar e rotunda entre a Rua Domingos José de Morais com a Rua Roald Amundsen e Rua da Cotovia.

As estações GIRA junto ao Pingo Doce -- Parque das Nações Norte e Colégio Pedro Arrupe também estarão desativadas, encontrando-se apenas em funcionamento a estação GIRA 113 -- Parque das Nações (entre a Rua das Vigias e o Passeio do Levante).

"Serão garantidos os acessos aos moradores e lojistas, desde que se façam acompanhar de comprovativo de residência", pode ler-se também.

A organização refere ainda que o "ponto preferencial para a tomada e largada de passageiros em TVDE será na área de jurisdição do município de Loures, no acesso à ponte ciclopedonal sobre o Rio Trancão, "devidamente coordenado pela entidade policial presente no local".

Nesse sentido, recomenda-se que se evite circular nas zonas envolventes ao Parque Tejo, estacionar em zonas não autorizadas e que se privilegie os parques de estacionamento público disponíveis nas imediações.

Aconselha-se ainda que, "quando esgotar a venda dos bilhetes para os "shuttles", as pessoas que vão assistir aos concertos do Rock In Rio recorram ao comboio, devendo sair na estação de Sacavém (a cerca de sete minutos a pé do recinto).

Também o Metropolitano de Lisboa anunciou que vai prolongar a circulação nas Linhas Vermelha e Verde nas noites de sábado e domingo, até às 02:30, devido ao Rock in Rio.

Assim, à semelhança do fim de semana passado, todas as estações da Linha Vermelha (Aeroporto -- São Sebastião) vão estar abertas, com exceção das de Olaias, Bela Vista e Encarnação.

Na Linha Verde (Telheiras -- Cais do Sodré) vão estar abertas as estações da Alameda, Cais do Sodré, Areeiro, Campo Grande e Telheiras.

A circulação será feita com comboios de 6 carruagens.

Também a Carris, a CP, a Fertagus e a Transtejo Soflusa asseguram ofertas de mobilidade específicas para viagens até ao recinto do festival.

De acordo com a organização do Rock in Rio 2024, são esperadas cerca de 85.000 pessoas por dia no festival, que decorre pela primeira vez no Parque Tejo, na zona norte do Parque das Nações.

O parque foi criado para receber eventos da Jornada Mundial da Juventude, em agosto de 2023.

Esta é a 10.ª edição do festival em Portugal e o 20.º aniversário do Rock in Rio, estando a abertura das portas prevista para as 13:00, com o último espetáculo a terminar às 24:00 no palco Mundo.

No dia 23, o recinto encerra às 01:00 e no dia 22 encerra às 02:00, segundo a PSP.