Presidente da República marca Conselho de Estado para julho

Marcelo Rebelo de Sousa convocou, esta quinta-feira à noite, uma reunião do Conselho de Estado para o dia 15 de julho. A reunião vai focar-se em temas internacionais, como a guerra na Ucrânia.

Segundo a nota publicada na página da Presidência da República, o chefe de Estado quer "analisar a situação na Ucrânia, no contexto da Cimeira para a Paz na Suíça, da Cimeira da NATO em Washington e da Reunião da Comunidade Política Europeia no Reino Unido".

A reunião, marcada para as 15h30, vai ser a primeira dos novos membros eleitos do órgão pela Assembleia da República, numa lista conjunta do PS, PSD e Chega: Francisco Pinto Balsemão, Carlos Moedas, Pedro Nuno Santos, Carlos César e André Ventura.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve no passado fim de semana na Suíça, na Cimeira para a Paz na Ucrânia, de onde saiu uma declaração final a defender a integridade territorial do país invadido e atacado pela Rússia. O Governo português foi representado por Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros.

A reunião do Conselho de Estado acontece depois da Cimeira da NATO em Washington D.C., que está marcada para os dias 9, 10 e 11 de julho. A quarta Reunião da Comunidade Política Europeia vai acontecer a 18 de julho, no Reino Unido.

O Conselho de Estado é o órgão político de consulta do Presidente da República, constituído por membros escolhidos pelo Presidente, eleitos pelo Parlamento ou que tenham assento no órgão por inerência dos cargos que ocupam.