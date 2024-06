Governo de Costa quis premiar jovens com viagens de comboio, mas só 64 aproveitaram

Apenas 64 jovens aproveitaram as viagens grátis de comboio do “pacote” para jovens criado por António Costa.

O presente - uma semana de alojamento na rede de Pousadas da Juventude com viagens de comboio grátis na CP - tinha como destinatários jovens que tivessem concluído o ensino secundário, mas segundo o jornal Público muito poucos o aproveitaram.

De acordo com o jornal, até 31 de maio, a CP registou apenas 64 utilizações de vouchers promocionais deste intra-rail, com uma média mensal de 13 utilizações, quando as previsões do Governo apontavam para a possibilidade de a medida abranger 126 mil jovens.

Segundo os números provisórios publicados no site do “Anda Conhecer Portugal”, citados pelo Público, perto de quatro mil jovens já pediram o voucher – com o objetivo de ficarem alojados na rede de Pousadas da Juventude, onde se registaram 4.880 reservas, contudo só 64 usaram as viagens nos comboios intercidades, regionais ou urbanos a que tinham direito.

A boa notícia é que os alunos que concluíram o secundário em 2023 ainda estão a tempo de pedir e usufruir do vale de viagens e alojamento gratuito, basta fazer o pedido através da Internet, sendo depois obrigatória a utilização do vale até 8 de janeiro de 2025.

O programa “Anda Conhecer Portugal” com um orçamento atribuído na casa dos 4 milhões de euros, foi delineado para abranger todos os alunos que concluíssem o ensino secundário entre 2023 e 2025 e tinha como objetivo dar aos jovens “a possibilidade de conhecer o seu país, mitigando barreiras socioeconómicas e promovendo a mobilidade, o turismo juvenil e a coesão territorial”.