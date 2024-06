Vai às praias da margem sul do Tejo? Pode usar o passe Navegante

O passe Navegante da rede de transportes da Carris Metropolitana pode ser utilizado a partir de 1 de julho nas Linhas Mar, que servem as praias de Sesimbra e da Costa da Caparica, informou esta quinta-feira a empresa.

Em comunicado, a Carris Metropolitana refere que à semelhança do ano passado, no período de 1 de julho a 31 de agosto, as linhas Mar começarão a circular para servir os passageiros que pretendam deslocar-se até à praia durante os meses de verão.

A Carris Metropolitana disponibiliza nos meses de verão ligações diretas dos municípios de Odivelas, Vila Franca de Xira e Loures e as praias da Costa da Caparica e dos concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra.

A ligação é feita através das linhas 2650 Cidade Nova - Costa da Caparica, 2651 Bucelas - Costa da Caparica, 2652 Costa da Caparica - Forte da Casa e 2850 Costa da Caparica - Póvoa de Santo Adrião.

Será igualmente feita a ligação através das linhas 3650 Moita - Sesimbra e 4643 Montijo (Avenida Infante D. Henrique - Sesimbra (Terminal).

Para viagens frequentes, o passe Navegante Municipal tem um valor de 30 euros/mês e o Navegante Metropolitano, 40 euros/mês.

Para os passageiros que preferem viagens ocasionais, o bilhete a bordo custa 4,50 euros e o navegante pré-pago 3,10 euros.

A Carris Metropolitana é uma iniciativa dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML) que, através da Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), funde a operação rodoviária de toda a AML.

Os municípios abrangidos por esta entidade são os de Lisboa, Loures, Odivelas, Amadora, Oeiras, Cascais, Sintra, Mafra e Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, e Almada, Seixal, Barreiro, Alcochete, Palmela, Setúbal, Sesimbra, Moita e Montijo, no distrito de Setúbal.