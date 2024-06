Nuno Rebelo de Sousa garante não ter cometido qualquer crime

Nuno Rebelo de Sousa, o filho do Presidente da República - que já foi constituído arguido no caso de alegado tratamento de favor a duas gémeas no Hospital de Santa Maria - garante não ter cometido qualquer crime.

O filho de Marcelo Rebelo de Sousa é considerado uma peça-chave no caso das gémeas luso-brasileiras com atrofia muscular espinhal tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Confrontado no Brasil, em interrogatório judicial, com o conjunto de factos que o Ministério Público lhe imputa sobre o caso, o filho do Presidente da República terá respondido a todas as questões negando a prática de crime. A informação é avançada pela revista Sábado que revela excertos do depoimento.

De acordo com a revista, Nuno Rebelo de Sousa começa por esclarecer dados sobre a sua vida e cargos no Brasil, sobre a sua relação com os pais das gémeas luso-brasileiras e conta os contactos com Marcelo Rebelo de Sousa e a Casa Civil da Presidência da República.

Por fim, aborda a interação que teve com o então secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, e rebate juridicamente os crimes que lhe são imputados: prevaricação e abuso de poderes, deixando implícito que se alguém os cometeu terá sido o ex-secretário de Estado.

Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa garante que não sabia que o filho tinha sido constituído arguido. O Presidente da República diz ter sabido da notícia através da comunicação social.

O chefe de Estado referiu, na quarta-feira, que tudo o que tem sabido sobre este processo foi pela comunicação social, a quem agradeceu por estar "a noticiar ao longo dos últimos dias e ao longo dos últimos meses" sobre o assunto.

Em causa o caso das duas crianças que terão recebido um tratamento no valor de quatro milhões de euros.