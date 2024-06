A circulação do Metro esteve parada durante cerca de uma hora entre as estações do Bolhão e Estádio do Dragão, no Porto, devido a uma falha de energia.

À Renascença, fonte da Metro do Porto avança que a circulação terá sido interrompida às 08h50 e retomada praticamente uma hora depois.

A falha de energia afetou todas as linhas da rede exceto a Amarela (Vila Nova de Gaia) e a Violeta (Aeroporto).



[Notícia atualizada às 10h00 de 20 de junho de 2024]