MB Way. Transferências passam a ter confirmação de destinatário e IBAN da conta

A partir desta quinta-feira, os utilizadores da aplicação MB Way vão poder confirmar o nome do destinatário e o IBAN da conta para onde efetuam as suas transferências. A mudança de segurança foi anunciada em comunicado pela SIBS.

“A SIBS, com o MB WAY, está a preparar o futuro dos pagamentos europeus, com o desenvolvimento de serviços baseados em conta e Transferências Instantâneas, para tornar o mercado mais robusto e interoperável entre os vários países e a nível Europeu”, afirma Madalena Cascais Tomé, CEO do Grupo SIBS.

Neste momento, a MB Way é utilizada por 5,6 milhões de portugueses. E, em breve, irá expandir o seu universo de utilizadores além-fronteiras.

De acordo com a SIBS, “o MB WAY abre caminho para a interoperabilidade europeia entre soluções de pagamentos moveis, que se prevê venha a estar disponível já no início de 2025 e para a qual o MB WAY será percursor, com a solução espanhola Bizum e a italiana, Bancomat Pay”.