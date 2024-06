Há quase 50 cursos no Ensino Superior com taxa de desemprego zero

Veja também:

Há 45 cursos de Ensino Superior com taxa de desemprego zero, oito são de enfermagem. São dados que podem ser observados no portal InfoCursos, cuja edição de 2024 está disponível a partir desta quinta-feira.

A tabela é liderada pelo curso de enfermagem da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. No ano letivo de 2022/2023, 1.100 alunos diplomaram-se neste curso, com taxa de desemprego zero

Este é o único curso numa escola pública nos primeiros 10 lugares da tabela. Os restantes são cursos de estabelecimentos de ensino privados. O segundo curso de uma escola pública com taxa de desemprego zero é outra vez enfermagem, mas agora no Instituto Politécnico de Setúbal.

Independentemente de serem lecionados em escolas públicas ou privadas, entre os 45 cursos com total empregabilidade estão formações em áreas tão distintas como Medicina, Química, Educação Básica e Segurança Informática em Redes de Computadores, entre outros.