Gripe e Covid-19. Campanha de vacinação arranca na segunda quinzena de setembro

A campanha de vacinação para a gripe e Covid-19, para o próximo inverno, vai arrancar na segunda quinzena de setembro. O anúncio foi feito, esta quinta-feira, pela diretora-geral de Saúde Rita Sá Machado.

Tal como aconteceu no ano passado, a vacinação será feita de forma sequencial, dando prioridade aos grupos de risco, e em função da disponibilidade de vacinas.

A campanha de 2024 irá também incluir um reforço do sistema de monitorização para prever picos de doenças respiratórias.

“Iremos alargar aquilo que é a vacinação contra a gripe com vacina de dose elevada às pessoas com 85 anos ou mais, para além daquelas que residem nos ERPI [Estabelecimentos Residenciais para Pessoas Idosas]. Iremos também ter um investimento maior naquilo que são os nossos sistemas de vigilância para as infeções respiratórias, importantíssimos para conseguirmos perceber aquilo que está a acontecer, e também para nos ajudar a prever algumas daquelas que são as nossas tais e famosas ondas do nosso outono-inverno para os vírus respiratórios”, disse.

Como avançou a Renascença esta quinta-feira, assim como em 2023, será possível receber a vacina da gripe e/ou Covid-19 em centros de saúde e farmácias comunitárias.

No último inverno, menos portugueses optaram por vacinar-se contra a Covid-19 do que o previsto.

De acordo com um estudo feito pela Universidade Lusófona sobre hesitação vacinal, os principais motivos foram: mitos sobre as vacinas; má experiência com a vacina; frustração [por excesso de vacinas].

O objetivo da DGS é vacinar entre 70 a 75% das pessoas com mais de 65 anos e aumentar a vacinação das pessoas entre os 60 e os 64 anos que foram incluídas nos grupos elegíveis no último ano.