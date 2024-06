Fraude. Instituto de Gestão Financeira da Educação recupera verbas

O Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGeFE) conseguiu recuperar os cerca de 2,5 milhões de euros que foram transferidos na sequência de um esquema de fraude, informou esta quinta-feira o Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

Em comunicado, o Ministério de Fernando Alexandre assinala que “o rápido reporte do IGeFE às autoridades competentes – que estão a investigar o caso – permitiu que todas as entidades envolvidas na operação, incluindo o sistema bancário, conseguissem recuperar as verbas esta manhã”.

“Desta forma, foi frustrada a tentativa de fraude que envolveu três transferências bancárias, realizadas este mês, para o pagamento a uma empresa que presta serviços informáticos, tendo as verbas sido transferidas para um IBAN de uma outra entidade”, lê-se no documento.

Tendo-se apercebido que a empresa que tinha prestado os serviços não estava a receber os pagamentos, o IGeFE apresentou uma denúncia à Polícia Judiciária, que se encontra a investigar o caso, tendo o ministro da Educação, Ciência e Inovação ordenado a abertura de um inquérito interno.

O caso levou o presidente do Conselho Diretivo do IGeFE a apresentar a demissão, na quarta-feira e que foi aceite pelo ministro, para “preservar a credibilidade e prestígio institucional do IGeFE, entidade essencial para o funcionamento do MECI, sobretudo na gestão diária da dimensão financeira do sistema educativo. Foram ainda afastados outros dirigentes com responsabilidades neste processo”, indica a nota.

Até à nomeação do novo presidente do Conselho Diretivo do IGeFE, mantêm-se em funções o vice-presidente e o vogal.