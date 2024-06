As farmácias vão voltar a participar na campanha de vacinação sazonal para a gripe e Covid-19, tal como aconteceu no último outono-inverno.

A informação é avançada à Renascença por Ema Paulino, presidente da Associação Nacional de Farmácias no dia em que a Direção Geral da Saúde apresenta o plano para a época 2024/2025.

Ema Paulino desconhece, no entanto, qual o número de vacinas que irá ser disponibilizado.

“Aquilo que antecipamos é que a campanha para 2024-2025 tenha os mesmos moldes daquela que decorreu o ano passado, portanto, que as pessoas se possam vacinar numa perspetiva de opção e ou na farmácia comunitária ou nos centros de saúde”, adianta, acrescentando não ter informação sobre o número de vacinas que vão receber.

Este ano a vacinação da gripe com dose reforçada – que no ano passado se cingiu aos utentes dos lares – vai ser alargada a toda a população com 85 anos ou mais. Ema Paulino acredita que essas vacinas também poderão ser administradas nas farmácias.

“A nossa expectativa é que essa vacina também possa ser administrada nas farmácias. Estamos ainda a aguardar o parecer da Comissão Técnica de Vacinação, que vai fazer no fundo essa recomendação”, diz.

A presidente da Associação Nacional de Farmácias lembra que “que o ano passado já foram dispensadas essas vacinas em farmácia comunitária, apesar de não incluídas no Plano de Vacinação do Serviço Nacional de Saúde”, por isso, a expectativa é que, “dado o seu perfil de segurança, possam também ser administradas nas farmácias comunitárias à população com mais de 85 anos”.

O concurso para compra das vacinas para a gripe já foi lançado. Quanto às vacinas para a Covid-19, Ema Paulino desconhece se serão adquiridas novas já adaptadas às novas linhagens do vírus.

“Em relação à vacinação contra a gripe, na semana passada foi lançado o concurso. Relativamente às vacinas Covid-19 não temos ainda informação sobre se será um novo lote ou se haverá a introdução de novos lotes de vacinas, à medida que aqueles que já temos forem sendo utilizados”, diz.

A campanha de vacinação deve arrancar no final de setembro ou princípio de outubro para garantir a imunidade nos picos de doença, em janeiro e até fevereiro.

No último outono/inverno foram administradas mais de quatro milhões e meio de vacinas. Até março estavam vacinadas cerca de 2,49 milhões de pessoas contra a gripe - o número mais elevado de sempre - e 1,98 milhões contra a Covid-19.