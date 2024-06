Dia do Refugiado. Marcelo pede mudança global face às alterações climáticas

O Presidente da República pede uma mudança no combate às alterações climáticas e lembra que há milhões de pessoas deslocadas devido às alterações do clima.

Na mensagem que assinala o Dia Mundial do Refugiado, publicada no site oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa escreve que “120 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas, as suas comunidades, os seus países. Um número que cresce anualmente, refletindo não só o impacto dos novos conflitos mundiais, como das crises que permanecem sem solução”.

O Presidente recorda que em 2024, as Nações Unidas sugerem “uma especial atenção à realidade das pessoas refugiadas em virtude das alterações climáticas, dando visibilidade a uma evidência que tem de ser assumida para que possa ser efetivamente combatida”.

“Só uma mudança de atitude global face às alterações climáticas poderá proteger os milhões de cidadãos deslocados em todo o mundo pelas suas consequências”

Marcelo Rebelo de Sousa destaca ainda que neste dia 20 de junho, Portugal “assinala o aniversário do acordo climático celebrado com Cabo Verde, de conversão de dívida em fundo ambiental para investimento na transição energética daquele país”.

Para o Presidente da República trata-de de “um acordo inédito que é igualmente a afirmação do compromisso nacional com os objetivos do desenvolvimento sustentável e com a postura humanista de hospitalidade e acolhimento aos Refugiados”.