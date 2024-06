Buscas na Câmara de Oeiras. Almoços de Isaltino na mira da PJ

A Polícia Judiciária está a realizar buscas na Câmara Municipal de Oeiras, esta quinta-feira. A informação foi confirmada pela autarquia, que adianta estar "a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitadas".

"As buscas estão relacionadas com almoços de trabalho do Município, como foi do conhecimento público no ano passado, e decorrem nos Paços do Concelho e no Edifício Atrium", é dito.

Ao todo, terão sido gastos 139 mil euros em 1441 "almoços de trabalho" durante a pandemia, números revelados o ano passado pela revista Sábado e que levaram Isaltino Morais a fazer um roteiro dos restaurantes de Oeiras.

[Notícia atualizada às 11h27 de 20 de junho de 2024]