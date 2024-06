Acidente de trabalho provoca um morto em Pombal

Um acidente de trabalho numa obra de saneamento, em Pombal, no distrito de Leiria, provocou esta quinta-feira a morte a uma pessoa, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil, da GNR e da Câmara Municipal.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal adiantou à Lusa que o acidente ocorreu numa obra de saneamento, na freguesia de Redinha, quando, "por algum motivo", a vítima caiu na vala. "Quando chegámos ao local, a pessoa já se encontrava em paragem cardiorrespiratória", explicou Paulo Albano.

Fonte da GNR confirmou à Lusa o acidente, que ocorreu durante a abertura de uma vala, revelando que se trata de um homem de 72 anos.

O presidente da Câmara de Pombal disse à Lusa que já esteve no local, para onde também se deslocaram elementos da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

"Prestámos todo o apoio para que se possa averiguar as causas do acidente. Suspendemos a obra naquela zona de trabalho", assegurou o presidente da Câmara, Pedro Pimpão.

O autarca, que "lamenta a morte" do trabalhador da empresa contratada pelo Município de Pombal para a realização de uma obra de saneamento, acrescentou que os trabalhos estavam na reta final, cujo prazo de conclusão é o dia 29 de julho.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, o alerta para o acidente foi dado pelas 11h06, tendo estado no terreno 14 operacionais, apoiados por cinco viaturas dos bombeiros, autoridades e Instituto Nacional de Emergência Médica.