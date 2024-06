Processo disciplinar a polícia que agrediu condutor de "tuk-tuk" em Lisboa

A ministra da Administração Interna abriu um processo disciplinar ao polícia municipal que a 30 de maio foi filmado a agredir um condutor de um "tuk-tuk" no Terreiro do Paço, em Lisboa.



Uma nota do Ministério da Administração Interna divulgada ao final da tarde explica que a decisão surge após a Inspetora-Geral da Administração Interna, Anabela Cabral Ferreira, depois de consultar o presidente da Câmara de Lisboa, ter proposto a instauração do processo.

O momento da agressão por parte do elemento das forças municipais sofrida pelo condutor, junto ao Cais das Colunas, foi capturado por um vídeo amador de telemóvel e amplamente difundido nas redes sociais bem como noticiado pelos órgãos de comunicação social, salienta o documento.

A 31 de maio passado a vereadora do Bloco de Esquerda (BE) na Câmara de Lisboa exigiu ao presidente da autarquia a abertura de um inquérito à agressão do polícia municipal ao condutor do "tuk-tuk".