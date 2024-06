Nuno Rebelo de Sousa é arguido no caso das gémeas

Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República, foi constituído arguido no caso das gémeas, avançaram esta quarta-feira a RTP e a CNN Portugal.

À Renascença, a Procuradoria-Geral da República (PGR) limita-se a confirmar que o inquérito tem arguidos constituídos, sem, no entanto, confirmar os nomes.



A PGR limita-se a dizer que o inquérito se encontra em investigação, sujeito a segredo de justiça, pelo que não é possível prestar informação adicional.

António Lacerda Sales, antigo secretário de Estado da Saúde; e Luís Pinheiro, ex-diretor clínico do Hospital de Santa Maria também são arguidos no caso das gémeas.

Nuno Rebelo de Sousa é considerado uma peça-chave no caso das gémeas luso-brasileiras com atrofia muscular espinhal tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O filho do Presidente, que se encontra a viver em São Paulo, tem estado envolvido no caso do tratamento, em 2020, das duas crianças que foram tratadas com o medicamento Zolgensma, com um custo total de quatro milhões de euros (dois milhões de euros por pessoa).