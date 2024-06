Internamentos sociais em debate no parlamento

A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e o presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados são ouvidos na comissão parlamentar de Saúde, esta quarta-feira, sobre a questão dos internamento sociais.

Segundo a 8.ª edição do Barómetro dos Internamentos Sociais, o Serviço Nacional de Saúde tinha, em 20 de março, 2.164 camas ocupadas com este tipo de internamentos, mais 11% face ao mesmo período de 2023, com um custo de mais de 68 milhões de euros para o Estado.



Os dados do barómetro indicam ainda que estes casos representavam 11,1% do total de internamentos nos hospitais públicos, o denominado Índice de Inapropriação do Internamento.



Lisboa e Vale do Tejo e o Norte são as regiões com maior número de internamentos inapropriados, representando 80% do total destes internamentos.



Considera-se internamento inapropriado todos os dias que um doente passa no hospital após alta clínica e não existe motivo de saúde que justifique a sua permanência em ambiente hospitalar.