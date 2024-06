​Governo admite permitir acumulação de subsídio de desemprego com salário

O Governo admite estudar a possibilidade de, no futuro, cidadãos desempregados – e que recebam prestações da Segurança Social – possam acumular o subsídio que estavam a receber com o novo salário.



A ideia será estudada na Concertação Social, e tem como intuito evitar casos em que é mais vantajoso continuar desempregado do que aceitar um novo trabalho, disse Maria do Rosário Palma Ramalho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, esta quarta-feira.

“Vamos estudar a possibilidade de acumular prestações sociais com rendimentos do trabalho, dentro de certos parâmetros, para evitar algo que acontece hoje, que é algumas pessoas preferirem ficar a receber prestações de desemprego do que trabalharem — porque se trabalharem perdem rendimento”, disse a ministra, durante uma conferência sobre os 20 anos do primeiro Código do Trabalho português.

Questionada pelos jornalistas, a ministra precisou que a ideia não é reduzir as prestações sociais.

“Hoje, quando um desempregado começa a trabalhar perde o subsídio de desemprego. Não podemos ter a situação em que se torna mais vantajoso continuar no desemprego“, disse.