GNR apreendeu cerca de 5,5 milhões de cigarros no valor de 1,360ME

Cerca de 5,5 milhões de cigarros, no valor de 1,360 milhões de euros, foram apreendidos, na quarta-feira, nos concelhos de Barcelos, Braga, Chaves, Gondomar, Guimarães, Lisboa, Maia, Moita, Montalegre, Paços de Ferreira e Valongo, revelou hoje a GNR.

No seguimento da ação foram constituídos arguidos oito suspeitos e detidos outros cinco, com idades compreendidas entre os 46 e 68 anos, sendo que dois deles estão em prisão domiciliária e um em prisão preventiva, assinala em comunicado a Guarda.

Na nota de imprensa lê-se ainda que a apreensão foi feita pela Unidade de Ação Fiscal no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano e meio, sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional do Porto da GNR.

No total, os militares da Guarda deram cumprimento a 49 mandados de busca, 16 domiciliárias e 33 não domiciliárias, que resultaram na "apreensão de 5.495.758 cigarros, 42.350 gramas de folha de tabaco, 860 caixas para acondicionamento de tabaco, 9.108,90 euros em numerário, 21 telemóveis, três máquinas cortar e triturar folha de tabaco, dois veículos, um gerador e 120 peças de vestuário, presumivelmente contrafeitas", elenca a nota de imprensa.

Segundo a Guarda, o valor do tabaco apreendido ascende aos 1 360 000,00 euros que, com a sua comercialização, se estimaria uma fraude ao Estado português, em sede de imposto sobre o tabaco, no valor de 966 000,00 euros.

A Guarda revela ainda que no âmbito da investigação haviam já sido "apreendidos mais de dois milhões de cigarros, totalizando assim cerca de 7.650.00 cigarros (com valor presumível de 1 961 000,00 euros e prestação tributária de 1 338 629,98 euros), mais de 40 quilogramas de folha de tabaco (com valor presumível de 8 280,00 euros e prestação tributária de 7 000,00 euros), bem como quatro veículos".

A operação contou com o reforço dos militares dos Comandos Territoriais do Porto, Braga e Vila Real, da GNR, e teve o apoio da PSP do Porto.