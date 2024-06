"Espalha-brasas". Saiba o que significa a palavra mais popular do dia

Na conferência de imprensa, o selecionador nacional, Roberto Martinez, disse que Conceição foi o "espalha-brasas" de que a seleção precisava para a vitória. O comentário do treinador espanhol acabou por correr as redes sociais e fez títulos por toda a imprensa .

Mas, afinal, o que é um "espalha-brasas"?

Durante a emissão do programa "As três da manhã", a Renascença foi ao dicionário e descobriu que um "espalha-brasas" é alguém "que age ou fala irreflectidamente, geralmente com alarido". No fundo, é o mesmo que dizer que alguém é estouvado.

O selecionador talvez não soubesse o significado da expressão quando a atribuiu ao internacional português, mas o que é certo é que, em frente à televisão ou no estádio, os fãs da seleção explodiram com o triunfo no Europeu.