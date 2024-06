Banhos desaconselhados na praia de Matosinhos

Os banhos na praia de Matosinhos, no distrito do Porto, estão desaconselhados desde terça-feira devido a valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência na água, segundo informação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Na sua página oficial de Internet, a APA adianta que há "contaminação microbiológica" na água balnear de Matosinhos, sem referir qual a praia, motivo pelo qual os banhos estão desaconselhados desde terça-feira.

Contactada pela Lusa, o comandante da Capitania do Douro, Rui Lampreia, revelou que os banhos estão desaconselhados na praia de Matosinhos.

Durante toda a época balnear, que arrancou a 1 de maio em Cascais e na Madeira, a APA realiza análises para avaliar se as águas se encontram aptas para o banho de modo a garantir maior segurança aos utentes.

A Lusa contactou ainda a Câmara de Matosinhos e aguarda resposta.