Antigo coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança alerta que "é preciso muito cuidado" com transferências bancárias

Em causa estão três transferências bancárias, no total de 2,5 milhões de euros, realizadas em junho, que deviam ter sido o pagamento a uma empresa que presta serviços informáticos. Contudo, as verbas foram transferidas para a conta de outra entidade.

O Ministério da Educação anunciou esta quarta-feira que o presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Educação apresentou a demissão por a instituição ter sido alvo de fraude .

"Recentemente o Banco de Portugal impôs e agora já obriga, quando se fazem transferências bancárias, haver uma confirmação do titular do outro lado, ou seja, do destinatário do IBAN", esclarece Pedro Veiga.

O antigo responsável do Centro Nacional de Cibersegurança diz não conhecer "minimamente o que se passa" no caso do IGeFE, mas considera que "o Banco de Portugal saberá qual o destinatário da conta".

"A investigação de como é que foram os passos que conduziram a isso é da responsabilidade da Polícia Judiciária, que certamente contará as outras entidades", aponta Pedro Veiga, "nomeadamente o Banco de Portugal e os bancos envolvidos para poder fazer uma investigação do que aconteceu".

O professor universitário recorda ainda um caso que ocorreu enquanto era coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, em que "uma empresa que recebeu um telefonema a pedir uma transferência urgente para um certo IBAN".

"Felizmente o CEO lá da empresa, atento e alerta dessa problemática, telefonou para o colega dele de Espanha e confirmou que era um caso falso", recorda Pedro Veiga.