Gondomar. Incêndio em garagem de prédio provoca seis feridos ligeiros

Um incêndio que deflagrou esta terça-feira numa garagem de um prédio de sete andares, em Rio Tinto, Gondomar, provocou seis feridos ligeiros e obrigou à evacuação do edifício, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com a fonte, o fogo, que já foi extinto, destruiu uma viatura, mas o fumo alastrou a todo o edifício, no distrito do Porto, pelo que foi necessário proceder à retirada dos moradores.

Os seis feridos foram transportados para os hospitais de Santo António e São João, no Porto, e Pedro Hispano, em Matosinhos, mas nenhum apresentava ferimentos considerados graves.

As circunstâncias em que o fogo deflagrou ainda estão a ser apuradas, disse fonte do comando sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

O alerta foi dado cerca das 10h05 e o incêndio foi considerado extinto cerca das 12h10.

Para o local foram deslocados 81 operacionais e 34 viaturas.