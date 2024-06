Deco manifesta "preocupação" com o aumento de créditos ao consumo

A Deco Proteste expressa "preocupação" com o aumento de pedidos do crédito ao consumo.

À Renascença, o jurista Nuno Rico revela que as famílias têm recorrido cada vez mais "ao crédito ao consumo como forma de poderem adquirir determinados bens e serviços" que de outra forma não conseguiriam por "falta de poupanças".

"Daquilo que é o contato que temos tido com os consumidores, a conclusão que estamos a chegar é que, em muitos dos casos, este aumento deve-se ao facto das famílias portuguesas estarem a compensar a perda de rendimentos que tiveram através do aumento do custo de vida como, por exemplo, o aumento das taxas de juro no crédito à habitação", diz.

Dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal revelam que, nos primeiros quatro meses do ano, foram concedidos mais de dois mil e 700 milhões de euros. Mais 9% em comparação com igual período do ano passado.

Nuno Rico critica a facilidade de contratar créditos e defende que "deve haver uma maior ponderação e alguma autorregulação por parte da banca na oferta deste tipo de produtos", para que os portugueses não contraiam créditos por impulso.

O jurista dá ainda um exemplo, em nome próprio, de como as credoras atuam. "Ainda nem há um mês recebi uma mensagem do meu banco a dizer que eu tinha um determinado montante em crédito disponível, que podia utilizar. Bastava ir à aplicação do banco e confirmar. Eu fiz essa experiência e posso dizer que bastam cinco ou seis cliques para chegar à decisão final", conclui.