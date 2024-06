Caso das gémeas. Filho de Marcelo rejeita prestar esclarecimentos no Parlamento

A posição foi comunicada à Assembleia da República através de uma carta enviada por Rui Patrício, advogado do filho do Presidente da República.

Nuno Rebelo de Sousa , que reside no Brasil, argumenta que, como está a ser investigado no caso das gémeas, apenas tenciona depor perante o Ministério Público (MP).

Nuno Rebelo de Sousa é considerado uma peça-chave no caso das gémeas luso-brasileiras com atrofia muscular espinhal tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O filho do Presidente, que se encontra a viver em São Paulo, tem estado envolvido no caso do tratamento, em 2020, das duas crianças que foram tratadas com o medicamento Zolgensma, com um custo total de quatro milhões de euros (dois milhões de euros por pessoa).

Em 4 de dezembro do ano passado, na sequência de reportagens da TVI sobre este caso, o Presidente da República confirmou que o seu filho, Nuno Rebelo de Sousa, o contactou por email em 2019 sobre a situação.

Nessa ocasião, Marcelo Rebelo de Sousa deu conta de correspondência trocada na Presidência da República em resposta ao seu filho, enviada à Procuradoria-Geral da República, e defendeu que deu a esse caso "o despacho mais neutral", igual a tantos outros, encaminhando esse dossiê para o Governo.